Сборная Черногории выбыла в Лигу С, уступив исландцам

Провалившая четыре матча Лиги наций сборная Черногории пыталась остаться в борьбе за выживание, принимая Исландию.
Хозяева отправили мяч в сетку на экваторе первого тайма, тем не менее, гол Марко Бакича отменен, вне игры.
На 74-й минуте Орри Оскарссон классным ударом с лета открыл счет. А в концовке Исак-Бергманн Йоханнессон забил второй мяч - 0:2.
Исландцы идут на третьем месте и имеют шансы на вторую строчку. У противника 0 очков и вылет в лигу С.
Протокол игры
|74'Оскарссон Орри (0:1)
|89'Йоханнессон Исак-Бергманн (0:2)
Никич Игор•Марушич Адам• 66'Вуячич Игор• 73'Шипчич Никола•Радунович Ристо• 66'Янкович Марко• 58'Бакич Марко74' (Лончар Стефан (74') •Радулович Андрия46' (Куц Эдвин (46') •Йовович Владимир•Цамай Дритон69' (Мугоша Стефан (69') •Крстович Никола
Вальдимарссон Хакон-Рабн•Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль•Ингасон Сверрир•Гуннарссон Арон19' (Палссон Виктор (19') •Томассон Логи• 43'Гудмундссон Йоханн•Траустасон Арнор•Тордарсон Стефан-Тейтюр68' (Йоханнессон Исак-Бергманн (68') •Гудьонсен Андри•Оскарссон Орри 72'90' (Виллюмссон Виллюм (90') •Торстейнссон Йон68' (Эллертссон Микаэль-Эгиль (68')
16 ноября. Стадион "Под Горицом".
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