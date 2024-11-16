Сборная Черногории выбыла в Лигу С, уступив исландцам

Провалившая четыре матча Лиги наций сборная Черногории пыталась остаться в борьбе за выживание, принимая Исландию.

Хозяева отправили мяч в сетку на экваторе первого тайма, тем не менее, гол Марко Бакича отменен, вне игры.

На 74-й минуте Орри Оскарссон классным ударом с лета открыл счет. А в концовке Исак-Бергманн Йоханнессон забил второй мяч - 0:2.

Исландцы идут на третьем месте и имеют шансы на вторую строчку. У противника 0 очков и вылет в лигу С.