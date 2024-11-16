Сборные Турции и Уэльса не смогли открыть счёт

Сборные Турции и Уэльса провели матч за первое место в группе В4 Лиги наций.

Первая треть получилась без моментов. Далее Юнус Акгюн по центру выскочил один на один с голкипером, но переиграть его не сумел. Джордан Джеймс после прострела справа отправил мяч в сетку, но арбитры зафиксировали офсайд и гол не засчитали. Марк Харрис слева выдал пас в центр на Гарри Уилсона, который с 21 метра пробил в правую штангу.

Во втором тайме Зеки Челик справа прострелил на Арду Гюлера, который с четырнадцати метров без помех пробил немного выше перекладины. Шанс для хозяев на последних минутах - пенальти. Мухаммед Актюркоглу с одиннадцатиметровой отметки пробил в правую штангу.

0:0, турки лидируют с запасом в два очка от валлийцев.