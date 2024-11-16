Сборные Турции и Уэльса не смогли открыть счёт

Сборные Турции и Уэльса провели матч за первое место в группе В4 Лиги наций.
Первая треть получилась без моментов. Далее Юнус Акгюн по центру выскочил один на один с голкипером, но переиграть его не сумел. Джордан Джеймс после прострела справа отправил мяч в сетку, но арбитры зафиксировали офсайд и гол не засчитали. Марк Харрис слева выдал пас в центр на Гарри Уилсона, который с 21 метра пробил в правую штангу.
Во втором тайме Зеки Челик справа прострелил на Арду Гюлера, который с четырнадцати метров без помех пробил немного выше перекладины. Шанс для хозяев на последних минутах - пенальти. Мухаммед Актюркоглу с одиннадцатиметровой отметки пробил в правую штангу.
0:0, турки лидируют с запасом в два очка от валлийцев.
Протокол игры
Гюнок Мерт•Мюлдюр Мерт•Демирал Мерих•Бардакджи Абдулкерим• 62'Элмалы Эврен Эрен75' (Челик Зеки (75') •Кекчю Оркун•Чалханоглу Хакан46' (Юксек Исмаил (46') •Акгюн Юнус•Гюлер Арда86' (Айхан Кан (86') •Актюркоглу Мухаммед•Йылмаз Барыш65' (Унал Энес (65')
Дарлоу Карл•Робертс Коннор II•Родон Джо• 87'Дэвис Бен•Уильямс Неко•Шихан Джош II•Джеймс Джордан73' (Брукс Дэвид (73') •Джонсон Бреннан 9'90' (Кумас Льюис (90') •Уилсон Гарри•Томас Сорба72' (Каллен Лиэм (72') •Харрис Марк46' (Джеймс Дэниэл (46')
16 ноября. Стадион "Кадир Хас" (Кайсери).
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