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Сборная Молдовы победила в Андорре и вышла в лигу С

16 Ноября 2024 • 22:01 Комментировать
Андорра
0:1
Молдова
окончен

Сборная Молдовы могла гарантировать себе возвращение в лигу С Лиги наций по итогам матча с командой Андорры.

В середине первого тайма Эрик Валес классно разобрался с оппонентом на правом фланге и прострелил в ближнюю часть штрафной на Жоана Санчеса, а тот в одно касание пробил в створ, но эта попытка пришлась точно в руки вратарю. Вирджилиу Постолаки получил игровой снаряд у правого края штрафной и неожиданно пробил в дальний верхний угол - парировано в прыжке. Михаил Каймаков выполнил классный заброс за спину защитникам сборной Андорры на Сергиу Плэтикэ, а тот правее центра ворвался в штрафную и с 15 метров пробил в руки вратарю. Олег Рябчук с левого фланга навесил к одиннадцатиметровой отметке, а там Йон Николаеску выиграл верховое единоборство у Кристиана Гарсии и головой пробить чуть выше перекладины.

Во втором тайме Плэтикэ с правого фланга прострелил в центр штрафной хозяева, вратарь  сыграл на выходе и выбил мяч на Николаеску, а тот с 11 метров пробил точно в руки голкиперу сборной Андорры. Быстрая атака получилась у гостей, в ходе которой Никита Моцпан протащил мяч вперёд и отдал проникающий пас в правую часть штрафной на Николаеску, а тот под углом выскочил на рандеву с голкипером, но переиграть его ему не удалось. Постолаки зацепился за мяч в штрафной соперника и выполнил скидку немного назад на Михаила Каймаковва, тот с 20 метров пробил в правый верхний угол, но снаряд пролетел рядом со штангой. На 90-й минуте Постолаки подхватил мяч на левом фланге, сместился в центр и от линии штрафной пробил точно в правый нижний угол, а вратарь не имел шансов в этом эпизоде, дабы спасти свою команду - 0:1.

Сборная Молдовы заняла первое место в группе и сыграет в лиге С. У соперника ноль баллов и третье место.

Протокол игры  
Андорра0:1Молдова
  90'Постолаки Вирджилиу (0:1)
Альварес ИкерЛьовера МаксГарсия Кристиан IIОливейра Иан 89' (Пуйоль Марк ( 89'  90') Борра Бьель 77' (Гомес Адриан ( 77') Сан-Никола МойсесФернандес Рикард  64'Жоау Карлуш 59' (Гильен Жоэль ( 59') Валес Эрик  17' 59' (Искьердо Эрик ( 59') Сервос ЖоанСанчес Аарон 77' (Фернандес Исан ( 77')
Запасные: Феррейра УгоГарсия МаркРейес АльбертГомес ХосепПомарес ФрансискоРубио Хесус IIПирес Франсиско
Челядник ДмитрийПлэтикэ СергиуКрачун АртурБабогло ВладиславМудрак Виктор  35'Рябчук Олег  46'Моцпан Никита 77' (Кожокару Максим ( 77') Раца Вадим  18'Каймаков МихаилПостолаки Вирджилиу  90'Николаеску Йон
Запасные: Иову ЮрийШтиня ВикторАврам КристианКожинарь АндрейКотогой КорнелиуПушкаш ДанМоток АндрейМандриченко ДмитрийМарандич ДенисДану ДаниэльЛунгу Теодор
16 ноября. Стадион "Насьонал" (Андорра-ла-Велья).
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Сборная Андорры Сборная Молдовы

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