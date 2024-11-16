Сборные Грузии и Украины забили по голу

Сборные Грузии и Украины провели матч пятого тура в группе В1 Лиги наций.

В дебюте команды обменялись опасными атаками. Сместился с левого фланга к линии штрафной Хвича Кварацхелия и мощно пробил под перекладину, но мяч в красивом прыжке на угловой перевел вратарь. Поймал соперника Михаил Мудрик на контратаке, ворвался в штрафную на скорости и прострелил вдоль ворот, в попытке выбить мяч Соломон Кверквелия срезал его в свои ворота - 0:1. Самостоятельно прорвался в штрафную соперника по центру Мудрик и пробил по воротам в упор, но переиграть вышедшего из ворот голкипера ему не удалось.

После перерыва Кварацхелия от левого угла штрафной зарядил в дальнюю крестовину. В ответ Мудрик прострелил в штрафную, и Артём Довбик махнул над рамкой. Илья Забарный рванул вперед и вывел на удар Довбика - штанга, но офсайд вдобавок. На 76-й минуте навес хозяев справа, Георгий Кочорашвили головой пробил в упор, вратарь справился, но Жорж Микаутадзе добавил - 1:1. На 90-й минуте грузины получили контратаку на свои ворота, два удара в упор - Георгий Мамардашвили спас нереально.

Команды набрали по очку в итоге, грузины лидируют вместе с чехами (7 очков), у Албании 6 баллов, Украины - 5.