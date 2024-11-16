Доннарумма: «Отсутствие Мбаппе – это серьёзная потеря для Франции»

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма поделился ожиданиями от матча против Франции.

«После ничьей с Израилем они будут агрессивны и постараются наверстать упущенное. Я прекрасно знаю их нападающих, поэтому понимаю, что будет тяжело. Нам нужно агрессивнее идти в борьбу против Барколя и Коло-Муани.

Отсутствие Мбаппе? Я не знаю причин, но его отсутствие – это серьёзная потеря для них», - цитирует вратаря французского «ПСЖ» Football Italia.

Франция расположилась на втором месте и отстаёт от лидирующей Италии на три зачётных балла. Встреча состоится завтра, 17 ноября, в 22:45 по московскому времени.