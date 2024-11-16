Дешам: «Я знаю, что нам нужно сделать против Италии»

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам пообщался с журналистами перед матчем против сборной Италии в рамках группового этапа Лиги наций.

«Обе сборные уже вышли в плей-офф, Италия пока возглавляет группу, но я знаю, что нам нужно сделать. Я всегда рад вернуться в Италию, потому что провёл там замечательные года и как игрок, и как тренер, но сейчас я счастлив на своём посту», - цитирует Дешама Football Italia.

Сборная Франции сыграет на выезде против сборной Италии завтра, 17 ноября, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени. Подопечные Дешама отстают от Италии на три зачётных балла.