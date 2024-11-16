Черчесов озвучил задачу сборной Казахстана в заключительном матче Лиги наций

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче Лиги наций против сборной Норвегии.

«Наша задача – перестроить команду. Завтра нас ждет хороший соперник, и как не в таких матчах проверять игроков. Я посмотрю, какие тактические новшества нам нужны», — цитирует Черчесова Metaratings.

По итогам пяти туров сборная Казахстана находится на последнем месте в турнирной таблице третьей группы дивизиона B. На счету команды только одно набранное очко, при этом футболисты Черчесова не забили ни одного гола, пропустив десять раз.

Заключительная встреча Лиги наций между сборными Норвегии и Казахстана пройдет 17 ноября, начало — в 20:00 по московскому времени.