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Лига наций УЕФА

Сборная Азербайджана не смогла забить эстонцам и останется последней

16 Ноября 2024 • 19:08 Комментировать
Азербайджан
0:0
Эстония

В пятом туре Лиги наций сборная Азербайджана пыталась взять реванш у эстонцев, что позволило бы продолжить борьбу за третье место в группе лиги С.

В первом атаке гости создали свой лучший и крайне редкий момент - Хенри Аниер после заброса в чужую штрафную пробивал по воротам, но угодил в перекладину. Элвин Джафаргулиев выполнял подачу с фланга, мяча никто не коснулся, а сфера угодила в перекладину, затем вылетев в сторону от рамки. Еще момент - Джафаргулиев получил мяч от партнера, выстрел, и сфера полетела чуть выше перекладины.

После прострела с левого края Озан Коку в центре подставил ногу, мяч в итоге полетел в левый угол, но угодил в штангу, после чего вылетел за пределы поля.

0:0, Азербайджан не уйдет с последнего места, соперник останется третьим.

Протокол игры  
Азербайджан0:0Эстония
Джафаров РзаГусейнов АббасМамедов Рахиль 5' (Мустафазаде Бахлул ( 5') Гусейнов БадавиДжафаргулиев Элвин  89'Диниев ДжошгунИсаев АлексейБайрамов Турал 70' (Ахундзаде Нариман ( 70') Коку Озан  63' 88' (Наджафов Хаял ( 88') Шейдаев РамильГурбанлы Муса
Запасные: Нуриев ДжейхунМехбалиев НиджатАлиев ЗамигИбрахимли ИсмаилСейдиев АминАбдуллазаде СабухиБайрамов АйдынКривоцюк АнтонMustafa Ahmadzada
Хейн Карл-ЯкобПаскочи Максим  39'Тамм ЙоонасМетс КарольШеннинг-Ларсен МикаэльПоом МаркусПалуметс Кевор 88' (Соометс Маркус ( 88') Миллер Мартин 63' (Яковлев Иоан ( 63') Шейн Рокко Роберт  57' 68' (Веткал Мартин ( 68') Синявский ВасилийАниер Хенри  50' 63' (Тамм Алекс ( 63'  90')
Запасные: Лиландер МихаэлПеэтсон РасмусСаарма РобиКристал ПатрикИгонен МатвейВаллнер Карл-АндреЗенёв СергейСалисте Йозеф
16 ноября. Стадион "Габалинский городской стадион" (Габала).
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Азербайджана Сборная Эстонии

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