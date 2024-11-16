Сборная Азербайджана не смогла забить эстонцам и останется последней

В пятом туре Лиги наций сборная Азербайджана пыталась взять реванш у эстонцев, что позволило бы продолжить борьбу за третье место в группе лиги С.

В первом атаке гости создали свой лучший и крайне редкий момент - Хенри Аниер после заброса в чужую штрафную пробивал по воротам, но угодил в перекладину. Элвин Джафаргулиев выполнял подачу с фланга, мяча никто не коснулся, а сфера угодила в перекладину, затем вылетев в сторону от рамки. Еще момент - Джафаргулиев получил мяч от партнера, выстрел, и сфера полетела чуть выше перекладины.

После прострела с левого края Озан Коку в центре подставил ногу, мяч в итоге полетел в левый угол, но угодил в штангу, после чего вылетел за пределы поля.

0:0, Азербайджан не уйдет с последнего места, соперник останется третьим.