Роналду уедет из сборной Португалии досрочно

Сборная Португалии в пятницу вечером разгромила Польшу со счётом 5:1. Этот результат вкупе с поражением сборной Хорватии от Шотландии (0:1) обеспечил португальцам первое место в своей группе Лиги наций.

После разгрома поляков главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил о намерении отпустить некоторых игроков в клубы досрочно.

«Игра против Хорватии важна, но нам нужно дать шанс другим игрокам. Мы собираемся отпустить Бернарду Силву, Педру Нету, Криштиану Роналду и Бруну Фернандеша», - сказал Мартинес журналистам.

Отметим, что Бруну Фернандеш в любом случае не сыграл бы с Хорватией по причине дисквалификации.