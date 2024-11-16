Кто из вратарей совершил больше всех сэйвов после 5 туров Лиги наций УЕФА

Сезон Лиги наций продолжается. Если посмотреть на официальную статистику от УЕФА, то на текущий момент первое место по количеству сэйвов делят голкиперы сборных Финляндии и Эстонии – Лукаш Градецки и Карл Хейн соответственно. Каждый из них 23 раза спасал свои национальные команды от пропущенного гола.

Топ-3 по количеству сэйвов замыкает Фёдор Лапоухов из сборной Беларуси, который 22 раза спасал свою команду.

Отметим, что финальная часть Лиги наций состоится летом. Действующим обладателем трофея является сборная Испании, которая в прошлом финале обыграла Хорватию по пенальти.