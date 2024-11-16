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Два игрока сборной Польши дожидались Роналду, чтобы сделать фото

16 Ноября 2024 • 16:54 Комментировать

В пятницу вечером сборная Польши крупно, со счётом 1:5, проиграла Португалии в Лиге наций. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как два футболиста польской команды ждут около автобуса Криштиану Роналду для совместной фотографии. Никола Залевски и Пётр Зелиньски захотели сделать памятные снимки со звёздным футболистом. Поляки добились желаемого – после фото Роналду отправился в командный автобус.

В понедельник сборная Португалии сыграет против Хорватии, а сборная Польши – против Шотландии. Кстати, португальцы уже обеспечили себе первое место в группе Лиги наций.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Сборная Польши Пётр Зелиньски Никола Залевски ещё теги
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