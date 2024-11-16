Невероятно, но факт: 2 игрока сборной Казахстана вошли в топ-10 по количеству отборов в текущей Лиге наций УЕФА

На официальном сайте УЕФА есть много интересной статистической информации о проходящем сезоне Лиги наций. Если посмотреть на статистику отборов, то можно отметить, что в топ-10 игроков по этому показателю есть сразу два представителя сборной Казахстана. Это зенитовец Нуралы Алип (пятое место, 14 отборов) и Ислам Чесноков (седьмое место, 13 отборов).

Лучшим игроком Лиги наций по отборам является Мариус Марин из сборной Румынии. На его счету 16 отборов.

Сборная Казахстана, напомним, досрочно вылетела из дивизиона В в Лиге наций. Команда Станислава Черчесова набрала только одно очко в пяти матчах.