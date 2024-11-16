Подсчитано, сколько в среднем забивается голов за один матч Лиги наций УЕФА 2024/2025

Осенью во время международных пауз проходят матчи Лиги наций. Игры турнира получаются достаточно результативными. Согласно официальной статистике УЕФА, в среднем за одну игру забивается 2,56 гола.

Всего зрители в Лиге наций увидели 309 голов. Как мы уже рассказывали, в среднем на гол командам необходимо 35 минут.

Отметим, что сезон Лиги наций УЕФА связан с отбором на чемпионат мира – 2026. Лучшие команды Лиги наций, которые не смогут пройти на следующий мундиаль через классический отбор, получат шанс в плей-офф.

Действующим обладателем трофея Лиги наций является сборная Испании.