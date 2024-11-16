Роналду – о 1000 голах: «Всегда хочется войти в историю»

Сборная Португалии в пятницу разгромила Польшу со счётом 5:1. Звёздный нападающий Криштиану Роналду стал автором дубля. Теперь на счету 39-летнего футболиста 910 голов за карьеру. После игры Роналду в очередной раз высказался о возможном покорении отметки в 1000 голов.

«Если честно, я даже не думаю о рекорде в 1000 голов за карьеру. Конечно, всегда хочется войти в историю, но сейчас я не зацикливаюсь на этом рекорде», - слова Роналду приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Следующий матч сборная Португалии проведёт в понедельник, 18 ноября, - против Хорватии на выезде.

Роналду: «Если смогу забить 1000 голов – хорошо, если нет – больше меня тоже никто не забил»