Стало известно, сколько времени надо сборным на гол в рамках текущей Лиги наций УЕФА

Сезон Лиги наций продолжается. В пятницу, например, сборная Испании добилась гостевой победы над Данией со счётом 2:1, а Португалия в родных стенах разгромила Польшу с результатом 5:1.

Стоит отметить, что в этом сезоне Лиги наций было забито уже 309 голов. В среднем на один гол сборным в этом турнире необходимо 35 минут.

Кстати, больше всего голов в Лиге наций забивается в отрезок с 76-й по 90-ю минуту (58 голов).

Добавим, что финальная часть Лиги наций, где и будет разыгрываться трофей, пройдёт летом. В прошлом сезоне турнир выиграла сборная Испании, обыгравшая в финале Хорватию по пенальти.