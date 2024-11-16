Стойкович – о ничьей со Швейцарией: «Драматичный матч»

Наставник сербской сборной Драган Стойкович высказался о ничьей в матче против Швейцарии (1:1).

«Это была очень интересная и драматичная игра. У Швейцарии классная команда, они создали много опасных моментов. Шансы забить были и у нас, чего стоит только незабитый пенальти.

Вернуться в игру было крайне непросто, но характер и вера в себя помогли нам вырвать ничью», - цитирует Стойковича пресс-служба УЕФА.

Сербам удалось отыграться за две минуты до конца основного времени.

Сербия расположилась на третьем месте в турнирной таблице и выйдет в плей-офф в случае победы над датчанами в последнем туре.