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Тукманов оценил перспективы Черчесова в сборной Казахстана после неудачных матчей в Лиге наций эксклюзив

16 Ноября 2024 • 20:20 Комментировать
Норвегия
...
Казахстан
1 1.11 X 9.00 2 24.00
Через 22 ч. 19 мин.

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на неудачное выступление Казахстана в Лиге наций под руководством Станислава Черчесова.

«Стасу объективно тяжело будет, ноль забитых мячей явно не добавляют ему каких-то козырей в разговоре с президентом Федерации футбола Казахстана.

Я понимаю, что уровень соперников очень высок, но были бы хотя бы забитые мячи, тогда можно было бы говорить, что игра есть, сбалансирована, но соперник сильнее. А так, ноль забитых голов, я думаю, что Станиславу Саламовичу совсем тяжело будет тяжело защищать свои позиции», - сказал Тукманов.

Сборная Казахстана под руководством Черчесова провела пять матчей в Лиге наций, но набрала только одно очко. Разница мячей после пяти туров у казахов -10 и ноль забитых голов.


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Станислав Черчесов Сборная Казахстана Александр Тукманов Лига Наций ещё теги

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