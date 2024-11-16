Тукманов оценил перспективы Черчесова в сборной Казахстана после неудачных матчей в Лиге наций

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на неудачное выступление Казахстана в Лиге наций под руководством Станислава Черчесова.

«Стасу объективно тяжело будет, ноль забитых мячей явно не добавляют ему каких-то козырей в разговоре с президентом Федерации футбола Казахстана.

Я понимаю, что уровень соперников очень высок, но были бы хотя бы забитые мячи, тогда можно было бы говорить, что игра есть, сбалансирована, но соперник сильнее. А так, ноль забитых голов, я думаю, что Станиславу Саламовичу совсем тяжело будет тяжело защищать свои позиции», - сказал Тукманов.

Сборная Казахстана под руководством Черчесова провела пять матчей в Лиге наций, но набрала только одно очко. Разница мячей после пяти туров у казахов -10 и ноль забитых голов.