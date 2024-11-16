Далич – о матче с Португалией: «Мы хотим заработать очко»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча против Португалии.

«Это будет большая игра для нас. Мы хотим победить перед своими болельщиками, но Португалия является самой сильной командой в нашей группе. Мы должны показать прекрасную игру и постараться заработать очко, которое нужно для выхода дальше – это было нашей целью на турнир. Мы не должны сдаваться», - цитирует Далича пресс-служба УЕФА.

После пяти туров Хорватия занимает второе место в группе, а отрыв от ближайшего преследователя составляет три зачётных балла. Шотландия и Дания, преследующие Хорватию, в последнем туре сыграют друг с другом.