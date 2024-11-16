Нападающий сборной Испании: «Я должен был забивать больше Дании»

Нападающий сборной Испании Айосе Перес прокомментировал победу над сборной Дании (2:1).

«Это было хорошее выступление. Мы должны были забивать гораздо больше голов, особенно это касается меня. Очень счастлив, что удалось поразить ворота и отдать голевую передачу, но самое важное – первое место в группе.

Следующий матч мы сыграем в Тенерифе – это моя родина, невероятно рад, что сборная Испании вернётся туда спустя 28 лет. Даже несмотря на то, что мы уже гарантировали себе первое место в группе, хотим всё равно победить», - цитирует Переса пресс-служба УЕФА.

В понедельник, 18 ноября, испанцы примут на своём поле сборную Швейцарии.