Тренер Испании: «У нас фантастическая команда»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над сборной Дании (2:1) в рамках группового этапа Лиги наций.

«Мы счастливы, потому что у нас фантастический молодой состав, по четыре сильных игрока на каждую позицию. Наша команда в любой момент реагирует правильно на эпизоды и понимает, когда нужно собраться. Радует, что команда продолжает побеждать и не теряет амбиций.

Те, кто вышли на поле, отдали все силы, но иногда мы теряли контроль над игрой. Хочу подчеркнуть, что мы играли против команды, которая выступала при переполненном стадионе и своих болельщиках, но в целом нам удалось выступить хорошо», - цитирует де ла Фуэнте пресс-служба УЕФА.