Роналду увеличил отрыв от Месси по голам

Накануне прошел поединок пятого тура групповой стадии Лиги наций УЕФА между сборными Португалии и Польши. Подопечные Роберто Мартинеса отпраздновали крупную победу над гостями со счетом 5:1.

39-летний центрфорвард португальцев Криштиану Роналду записал себе в актив два забитых мяча. На его счету стало 135 голов за национальную команду.

Португалец оторвался по этому показателю от звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси. За сборную Аргентины 37-летний форвард забил 112 мячей и занимает второе место в рейтинге.

Добавим, что за всю свою карьеру Роналду забил 910 голов.