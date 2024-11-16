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Лига наций УЕФА

Роналду увеличил отрыв от Месси по голам

16 Ноября 2024 • 14:13 Комментировать (1)

Накануне прошел поединок пятого тура групповой стадии Лиги наций УЕФА между сборными Португалии и Польши. Подопечные Роберто Мартинеса отпраздновали крупную победу над гостями со счетом 5:1.

39-летний центрфорвард португальцев Криштиану Роналду записал себе в актив два забитых мяча. На его счету стало 135 голов за национальную команду.

Португалец оторвался по этому показателю от звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси. За сборную Аргентины 37-летний форвард забил 112 мячей и занимает второе место в рейтинге.

Добавим, что за всю свою карьеру Роналду забил 910 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Португалии ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
16 Ноября 2024 в 14:32
ай скора шмецый найдет неучтенку.. работает над темой.. А-ха-ха-ха! )))
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