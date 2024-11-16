Статистика Роналду по пенальти после 200 ударов

В матче пятого тура группового этапа Лиги наций сборная Португалии одержала разгромную победу над Польшей со счетом 5:1. Двумя голами в прошедшей встрече отметился Криштиану Роналду. Один из мячей 39-летний бомбардир забил с пенальти.

Стоит отметить, что за свою карьеру звездный португалец пробил 200 пенальти. Криштиану успешно реализовал 169 попыток. Примечательно, что последний удар Роналду с пенальти за саудовский «Аль-Наср» был неудачным.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду забил шесть мячей в девяти встречах. Контракт форварда рассчитан до середины 2025 года.