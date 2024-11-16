Тренер Португалии Мартинес высказался о Роналду

Рулевой национальной команды Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о результативной игре 39-летнего нападающего Криштиану Роналду.
«Очень важно, что работа Роналду переходит в дисциплину и самоотдачу. Криштиану продолжает забивать голы. Он делает это на самом высоком уровне», - передает слова главного тренера команды O Jogo.
В пятницу, 15 ноября, сборная Португалии провела поединок против Польши. Подопечные Мартинеса одержали разгромную победу со счетом 5:1. Двумя голами в этой встрече отметился Роналду. В общей сложности Криштиану забил 910 голов за карьеру.
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