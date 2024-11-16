Криштиану Роналду рассказал, как уйдёт из сборной Португалии

Звездный центрфорвард национальной команды Португалии Криштиану Роналду высказался о том, когда может покинуть сборную.

«Я приму это решение спонтанно, однако при этом хорошо все взвесив. Не буду делать никаких предварительных объявлений», - передает слова 39-летнего португальского бомбардира The Mirror.

Криштиану защищает цвета сборной Португалии с 2003 года. В общей сложности нападающий провел за национальную команду 215 поединков, записав на свой счет 135 забитых мячей и 45 результативных передач. Вместе со сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы в 2016 году.