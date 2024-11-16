Роналду установил новый рекорд, превзойдя Серхио Рамоса

В рамках пятого тура групповой стадии Лиги наций сборная Португалии на своем поле разгромно победила команду Польши со счетом 5:1.

В этой встрече поучаствовал 39-летний центрфорвард Криштиану Роналду. Опытный нападающий оформил дубль, забив 909-й и 910-й голы в своей карьере. Для форварда эта победа стала 132-й в сборной с учетом товарищеских матчей. Благодаря этому Роналду превзошел рекорд испанского защитника Серхио Рамоса.

По итогам пяти туров Лиги наций Португалия с 13 очками лидирует в своей группе. В заключительном матче подопечные Роберто Мартинеса встретятся с Хорватией.