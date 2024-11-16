Роналду возглавил гонку бомбардиров Лиги наций

В рамках пятого тура группового раунда Лиги наций сборная Португалии у себя дома принимала команду Польши. Подопечные Роберто Мартинеса разгромно обыграли соперника со счетом 5:1.

В этом поединке принял участие 39-летний форвард Криштиану Роналду. Португалец записал себе в актив два забитых мяча. Благодаря дублю КриРо возглавил список бомбардиров текущего розыгрыша Лиги наций. Он отметился пятью голами в пяти встречах. Такое же количество забитых мячей у словенца Беньямина Шешко, однако он реализовал на один пенальти больше.

В заключительном туре группового этапа Португалия на выезде встретится с командой Хорватии.