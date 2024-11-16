Роналду высказался после 5:1 в матче Португалии

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал разгромную победу над национальной командой Польши в рамках пятого тура группового раунда Лиги наций УЕФА.

«Непобедимые на пути в четвертьфинал», - оставил сообщение 39-летний бомбардир в своих социальных сетях.

Матч завершился разгромной победой сборной Португалии со счетом 5:1. В этой встрече Криштиану оформил дубль. Теперь на его счету 910 голов за карьеру.

В заключительном туре групповой стадии Лиги наций португальская сборная на выезде померяется силами с командой Хорватии. Встреча состоится в понедельник, 18 ноября.