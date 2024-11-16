39-летний Роналду забил 910 голов за карьеру

39-летний центрфорвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился дублем в поединке групповой стадии Лиги наций против Польши. Встреча завершилась со счетом 5:1.

Таким образом, в активе звездного нападающего стало 910 голов за карьеру.

По итогам пяти туров Лиги наций португальская сборная набрала 13 баллов и занимает первое место в своем квартете. Заключительный матч групповой стадии подопечные Роберто Мартинеса проведут на выезде против национальной команды Хорватии. Встреча состоится в понедельник, 18 ноября.

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