Тренер Португалии оценил разгром Польши в Лиге наций

«Этот матч можно разделить на две части. Первый тайм был плохим, мы часто теряли концентрацию. Однако вторая половина была лучшей из всех, что я видел в нашем исполнении. Победа на своем поле была особенной. Нелегко побеждать в каждой игре и забивать при этом пять мячей. Но в этом матче мы не дали сопернику играть», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.