Тренер Португалии оценил разгром Польши в Лиге наций

В поединке групповой стадии Лиги наций УЕФА сборная Португалии разгромно победила Польшу со счетом 5:1. Об этом результате высказался главный тренер команды Роберто Мартинес.
«Этот матч можно разделить на две части. Первый тайм был плохим, мы часто теряли концентрацию. Однако вторая половина была лучшей из всех, что я видел в нашем исполнении. Победа на своем поле была особенной. Нелегко побеждать в каждой игре и забивать при этом пять мячей. Но в этом матче мы не дали сопернику играть», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Португалия набрала 13 баллов и занимает первую строчку в своей группе Лиги наций.
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