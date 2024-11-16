Бернарду Силва прокомментировал победу Португалии 5:1

«Мы довольны, что финишировали на первом месте. Весело провели время, забили много мячей. Когда Португалия играет так, ее сложно остановить. Мы довольны победой. Первый тайм провели не самым лучшим образом, но во втором показали себя с самой лучшей стороны», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.