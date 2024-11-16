Бернарду Силва прокомментировал победу Португалии 5:1

Звездный хавбек сборной Португалии Бернарду Силва высказался о крупной победе над командой Польши в матче группового этапа Лиги наций.
«Мы довольны, что финишировали на первом месте. Весело провели время, забили много мячей. Когда Португалия играет так, ее сложно остановить. Мы довольны победой. Первый тайм провели не самым лучшим образом, но во втором показали себя с самой лучшей стороны», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.
Напомним, что встреча завершилась победой сборной Португалии с крупным счетом 5:1. Команда набрала 13 баллов и занимает первое место в своей группе.
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