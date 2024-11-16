Германия – Босния и Герцеговина: Возможные стартовые составы на матч Лиги наций

В пятом туре группового этапа Лиги наций сборная Германии встретится дома со сборной Боснии и Герцеговины. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы команд.

Германия: Бауманн (вр), Миттельштедт, Шлоттербек, Рюдигер, Киммих, Гросс, Андрих, Мусиала, Хаверц, Гнабри, Кляйндинст.

Босния и Герцеговина: Василь (вр), Бурнич, Баришич, Дедич, Бисакшич, Газибегович, Башич, Гусенбашич, Гигович, Джеко, Демирович.

У сборной Германии под вопросом Флориан Вирц. Не вызваны в Бундестим из-за травм Дениз Ундав, Джейми Левелинг, Александар Павлович, Ангело Штиллер. У боснийцев дисквалифицирован Никола Катич.

В октябре в очном матче Босния и Герцеговина проиграла Германии 1:2. После четырёх туров боснийцы идут в таблице на четвёртом месте (одно очко), а немцы занимают первую строчку (десять набранных баллов).

Матч пятого тура группы 3 Лиги А Лиги наций Германия – Босния и Герцеговина сыграется сегодня, 16 ноября, на «Европа-парк-Штадион». Начало – в 22:45 мск. Прямая текстовая трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов