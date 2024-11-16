Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией

Лидеры группы С2 Лиги наций, сборные Румынии и Косова, вели борьбу за повышение в классе. Хозяева поля имели перевес в три очка благодаря победе 3:0 в первом туре, и ничья их вполне устраивала.

Румыны откровенно сыграли на 0:0, при своих трибунах нанеся всего два удара в сторону чужих ворот при обилии моментов у соперника. В итоге голов так и не было. На третьей добавленной минуте на поле вспыхнул очередной конфликт, капитан гостей Альбион Ррахмани несколько раз показал жест албанского орла, публика на трибунах начала хулиганить, а арбитры не смогли погасить инцидент. На шестой добавленной минуте гости досрочно ушли с поля.

На эту минуту Румыния набирает 13 очков и с первого места может рвануть в лигу В, соперник (10) может сыграть в плей-офф за право подняться во второй дивизион.