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Сборная Швейцарии в большинстве упустила победу над сербами

16 Ноября 2024 • 00:44 Комментировать
Швейцария
1:1
Сербия

Сборная Швейцарии играла дома против сербов и едва осталась в борьбе за выживание в лиге А Лиги наций.

На 28-й минуте Брель Эмболо отдал на Эдимилсона Фернандеса, на правый край, оттуда следовал прострел на Ноа Окафора, который не попал в цель с метра - в перекладину коленом!

На 55-й минуте с пенальти Александар Митрович пробивал по центру, и уже в левый угол прыгнул кипер альпийцев, но ногой смахнул в стиле Игоря Акинфеева мяч на угловой вратарь. Классный прострел с левого края от Швейцарии последовал, Зеки Амдуни никто не мешал расстреливать ворота соперника, но кипер успел сложиться и отразить удар в упор. В концовке классная подача с левого края пошла на Ремо Фройлера, тот в красивом стиле головой скинул на Амдуни, который с лета направил мяч в дальний угол под штангу - 1:0. Амдуни снова умудрился пробить с правого края в ближний угол - мяч полетел в миллиметрах от правой стойки. Фернандес бил с левого края в сторону ворот, но попал в штангу, Дерек Кутеса играл на добивании, но угодил в защитника соперника. На 88-й минуте неудачно угловой разыграли хозяева, в итоге три в три вывалились на ворота соперника сербы, и Алекса Терзич получил мяч и пробил в левый угол, мяч влетел впритирку со стойкой - 1:1.

При таком счете швейцарцы с двумя очками досрочно вылетают в лигу В, у сербов пять баллов и шансы пободаться с Данией (7).

Протокол игры  
Швейцария1:1Сербия
(1:0) Амдуни Зеки79'  
  88'Терзич Алекса (1:1)
Кобель ГрегорФернандес Эдимилсон 83' (Мбабу Кевин ( 83') Кёмерт Эрай  54'Аменда ОрельРодригес Рикардо 89' (Гарсия Улиссес ( 89') Фройлер РемоДжака Гранит  35'Ридер Фабиан 66' (Зекири Анди ( 66') Амдуни ЗекиОкафор Ноа 65' (Кутеса Дерек ( 65') Эмболо Брель  51' 66' (Монтейро Джоэл ( 66')
Запасные: Фон Бальмоос ДавидХайдари АльбианМвого ИвонЗом СимонСьерро ВенсанМухайм МироЯшари Ардон
Петрович ДжорджеВелькович МилошМиленкович НиколаБабич Срджан 46' (Неманья Стойич ( 46') Живкович Андрия  52' 78' (Неделькович Коста ( 78') Терзич Алекса  25' 89' (Зделар Саша ( 89') Максимович НеманьяГудель НеманьяСамарджич Лазар 72' (Топич Мирко ( 72') Влахович ДушанМитрович Александар 90' (Максимович Андрия ( 90')
Запасные: Йованович Александар IIИванович МихайлоШимич Ян-КарлоИлич Велько
15 ноября. Стадион "Летцигрунд" (Цюрих).
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Сборная Швейцарии

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