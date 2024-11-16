Сборная Швейцарии в большинстве упустила победу над сербами

Сборная Швейцарии играла дома против сербов и едва осталась в борьбе за выживание в лиге А Лиги наций.

На 28-й минуте Брель Эмболо отдал на Эдимилсона Фернандеса, на правый край, оттуда следовал прострел на Ноа Окафора, который не попал в цель с метра - в перекладину коленом!

На 55-й минуте с пенальти Александар Митрович пробивал по центру, и уже в левый угол прыгнул кипер альпийцев, но ногой смахнул в стиле Игоря Акинфеева мяч на угловой вратарь. Классный прострел с левого края от Швейцарии последовал, Зеки Амдуни никто не мешал расстреливать ворота соперника, но кипер успел сложиться и отразить удар в упор. В концовке классная подача с левого края пошла на Ремо Фройлера, тот в красивом стиле головой скинул на Амдуни, который с лета направил мяч в дальний угол под штангу - 1:0. Амдуни снова умудрился пробить с правого края в ближний угол - мяч полетел в миллиметрах от правой стойки. Фернандес бил с левого края в сторону ворот, но попал в штангу, Дерек Кутеса играл на добивании, но угодил в защитника соперника. На 88-й минуте неудачно угловой разыграли хозяева, в итоге три в три вывалились на ворота соперника сербы, и Алекса Терзич получил мяч и пробил в левый угол, мяч влетел впритирку со стойкой - 1:1.

При таком счете швейцарцы с двумя очками досрочно вылетают в лигу В, у сербов пять баллов и шансы пободаться с Данией (7).