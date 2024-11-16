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Лига наций УЕФА

Шотландцы вырвали победу в матче со сборной Хорватии

16 Ноября 2024 • 00:44 Комментировать
Шотландия
1:0
Хорватия

В пятом туре Лиги наций сборная Хорватии ехала в Шотландию за победой.

На первых минутах совершили перехват хорваты на чужой половине поля, Андрей Крамарич вошёл в чужую штрафную площадь и пробил низом мимо правого угла створа - поспешил, возможно. Лука Сучич пробил из правой части чужой штрафной площади, и это получилось выше створа. В контратаке Андрей Крамарич пробил с левого полуфланга низом в ближний угол, а вратарь, начавший заваливаться в другую сторону, сумел ногой отбить мяч в ближнюю штангу, от которой мяч уже отскочил на угловой. Бен Доак оторвался от опекуна на правом фланге и покатил в сторону центра Скотту Мактоминаю, тот приложился из-за пределов штрафной площади в правый угол, и голкипер отразил угрозу на угловой. Мощный удар с подбора Матео Ковачича с правого полуфланга оказался реальной угрозой для ворот шотландцев, но кипер отразил мяч. На 44-й минуте Сучич в середине поля убрал всё-таки ногу, а корпусом врезался в Джона Сауттара - вторая желтая карточка хорвату.

Во втором тайме Йосип Шутало подарил мяч около своей штрафной площади Билли Гилмору, пробившему мимо правой девятки створа. Подача Райана Голда с левого фланга, и на дальней штанге Бен Док ударил ногой мимо створа. Иван Перишич подхватил мяч в районе правого угла вратарской и пробил низом мимо ближнего угла створа. Доак справа от лицевой линии в падении отдал передачу к линии штрафной площади Гилмору, которому не удалось попасть в ворота. Модрич в новой контратаке забросил по центру на Марио Пашалича, который на исполнение пробил в правый угол мимо вратаря, с которым оказался один на один, но всё ж таки получилось мимо створа. На 86-й минуте Доак прошёл справа к лицевой линии и набросил во вратарскую, кипер отбил мяч в район центра штрафной площади, а Джон Макгинн пробил с подбора, и рикошет привёл мяч в правую девятку ворот «шашечных» - 1:0.

Португалия выиграла группу с 13 очками, у хорватов семь баллов, у Польши и Шотландии - по 4.

Протокол игры  
Шотландия1:0Хорватия
(1:0) Макгинн Джон86'  
Гордон КрейгРалстон ЭнтониСауттар ДжонХэнли Грант 46' (Маккенна Скотт ( 46') Робертсон ЭндрюГилмор БиллиМаклин Кенни 67' (Макгинн Джон ( 67') Доак Бен 90' (Армстронг Стюарт ( 90') Мактоминай СкоттКристи Райан 67' (Дайкс Линдон ( 67') Конуэй Томми 67' (Голд Райан ( 67')
Запасные: Шенклэнд ЛоуренсДевлин НиккиБаррон КоннорМаккрори РоббиТэйлор ГрэгПортеус РайанСликер Киран
Котарски ДоминикЯкич Кристиян 82' (Пьяца Марко ( 82') Шутало ЙосипЧалета-Цар Дуе  41'Гвардиол ЙошкоМодрич Лука  44'Ковачич МатеоСучич Лука 65' (Пашалич Марио ( 65') Сучич Петар  30'  44'Батурина Мартин 75' (Влашич Никола ( 75') Крамарич Андрей 65' (Перишич Иван ( 65')
Запасные: Соса БорнаМатанович ИгорьПашалич МаркоЛабрович НедилькоОршич МиславМоро НиколаПонграчич МаринИвушич Ивица
15 ноября. Стадион "Хэмпден Парк" (Глазго).
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Сборная Шотландии

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