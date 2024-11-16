Шотландцы вырвали победу в матче со сборной Хорватии

В пятом туре Лиги наций сборная Хорватии ехала в Шотландию за победой.

На первых минутах совершили перехват хорваты на чужой половине поля, Андрей Крамарич вошёл в чужую штрафную площадь и пробил низом мимо правого угла створа - поспешил, возможно. Лука Сучич пробил из правой части чужой штрафной площади, и это получилось выше створа. В контратаке Андрей Крамарич пробил с левого полуфланга низом в ближний угол, а вратарь, начавший заваливаться в другую сторону, сумел ногой отбить мяч в ближнюю штангу, от которой мяч уже отскочил на угловой. Бен Доак оторвался от опекуна на правом фланге и покатил в сторону центра Скотту Мактоминаю, тот приложился из-за пределов штрафной площади в правый угол, и голкипер отразил угрозу на угловой. Мощный удар с подбора Матео Ковачича с правого полуфланга оказался реальной угрозой для ворот шотландцев, но кипер отразил мяч. На 44-й минуте Сучич в середине поля убрал всё-таки ногу, а корпусом врезался в Джона Сауттара - вторая желтая карточка хорвату.

Во втором тайме Йосип Шутало подарил мяч около своей штрафной площади Билли Гилмору, пробившему мимо правой девятки створа. Подача Райана Голда с левого фланга, и на дальней штанге Бен Док ударил ногой мимо створа. Иван Перишич подхватил мяч в районе правого угла вратарской и пробил низом мимо ближнего угла створа. Доак справа от лицевой линии в падении отдал передачу к линии штрафной площади Гилмору, которому не удалось попасть в ворота. Модрич в новой контратаке забросил по центру на Марио Пашалича, который на исполнение пробил в правый угол мимо вратаря, с которым оказался один на один, но всё ж таки получилось мимо створа. На 86-й минуте Доак прошёл справа к лицевой линии и набросил во вратарскую, кипер отбил мяч в район центра штрафной площади, а Джон Макгинн пробил с подбора, и рикошет привёл мяч в правую девятку ворот «шашечных» - 1:0.

Португалия выиграла группу с 13 очками, у хорватов семь баллов, у Польши и Шотландии - по 4.