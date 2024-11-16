Дубль и ассист Роналду, забег Леау, пушка Бруну: сборная Португалии за тайм разгромила Польшу

Сборные Португалии и Польши сошлись в рамках Лиги наций. Матч 5-го тура состоялся 15 ноября в Порту.

Сборная Португалии любит выступать в Лиге наций. Европейские бразильцы выиграли первый же розыгрыш турнира, а сейчас досрочно забрали первое место в группе. За тур до финиша Криштиану Роналду и компания точно знают, что их никто не догонит. Для этого нужно было дома обыграть поляков, прибывших без Левандовски. На бумаге звучит как ослабление, но поляки в очередной раз показали, что без своего лидера дышат свободные.

Множество разнообразных атак гости провели за первый тайм, начисто переиграли португальцев. Вот бы ещё реализовать своё преимущество. Но нет. Залевски с линии штрафной площади классно лупит под штангу – спасает Диогу Кошта. Справа забегает Берешиньски и на углу вратарской площади открывается, прокидывает голкипера. Мяч направлялся вдоль линии ворот, но тут вратаря подстраховал Нуну Мендеш, вынесший на угловой.

Потом Каминьски находит рывок Пёнтека и своевременной скидкой снабжает его мячом. Кшиштоф чуть приблизился к воротам, а затем пробил с лёту. Мяч прошёл рядом со штангой, чуть-чуть даже её облизнув. А что Португалия, спросите вы? Да ничего, вообще ничего. В компенсированное к первому тайму время Роналду вылетел на скидку Леау, но и пробил мимо, и правила нарушил в борьбе с Беднареком.

Сразу после перерыва Витинья вышел вместо Жоау Невеша, а Португалия взялась за дело. Европейские бразильцы явно получили от Роберто Мартинеса в перерыве, для начала решили хотя бы инициативу себе вернуть. Получилось. А на 58-й минуте ещё и свершился невероятный забег Рафаэла Леау. Подхватил он мяч у своей штрафной площади, пробежал полполя и отдал налево. А в завершении замкнул кросс Нуну Мендеша, пробив в противоход голкиперу – 1:0.

А через 12 минут хозяева ещё и укрепили своё преимущество, воспользовавшись разобранным состоянием гостей. Расстроенные поляки оборонялись так сумбурно, что португальцы облепили штрафную площадь, но везде находили свободное пространство. Так Витинья с дуги штрафной площади вразрез отдал направо. Далот избежал офсайда и пробил в руку распластавшемуся Кивёру – пенальти.

К «точке» подошёл Криштиану Роналду, пробил строго по центру, уверенно переиграв голкипера – 2:0. За десять минут до конца матча европейские бразильцы ещё и разгром оформили. Бруну Фернандеш совершил рывок к дуге штрафной площади и пробил таким феноменальным образом, что мяч врезался в перекладину, опустившись за линию ворот – 3:0. Через три минуты Криштиану Роналду обострил передачей по правому полуфлангу, Педру Нету открылся к углу вратарской и прошил Булку в ближний – 4:0.

На последних минутах команды ещё и обмен голами успели устроить. Сначала Криштиану Роналду шикарным ударом через себя завершил мягкий наброс Витиньи на угол вратарской, а затем ошиблись хозяева при выходе из обороны, Марчук мяч забрал и с линии штрафной площади пробил под штангу – 5:1. Знатно изменилась Португалия во втором тайме и после «провальных» нулей умудрилась разгром устроить полякам.