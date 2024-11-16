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Лига наций УЕФА

Испанцы разобрались с Данией на их территории и досрочно выиграли свою группу Лиги наций

16 Ноября 2024 • 00:40 Комментировать
Дания
1:2
Испания
окончен

Сборные Испании и Дании сошлись в рамках Лиги наций. Матч 5-го тура состоялся 15 ноября в Копенгагене.

Протокол игры  
Дания1:2Испания
  15'Оярсабаль Микель (0:1)
  58'Перес Айосе (0:2)
(1:2) Исаксен Густав84'  
Шмейхель КасперБах АлександрАндерсен Йоаким  90'Вестергор ЯнникКристиансен Виктор 87' (Доргу Патрик ( 87') Хёйбьерг Пьер-Эмиль  79'Норгор Кристиан  33' 61' (Исаксен Густав ( 61'  90') Юльманн МортенЭриксен Кристиан 79' (Дольберг Каспер ( 79') Хёйлунн Расмус 79' (Сков-Ольсен Андреас ( 79') Грёнбек Альберт 61' (Дамсгор Миккель ( 61')
Запасные: Френдруп МортенНельссон ВикторЮссуф ПоульсенВинд ЙонасРасмуссен МадсХермансен МадсВиндаль-Йенсен Петер
Райя ДавидПорро ПедроВивиан ДаниэльЛапорт ЭмерикКукурелья МаркСубименди Мартин 69' (Касадо Марк ( 69') Мерино Микель 80' (Педри ( 80') Оярсабаль Микель  74'Ольмо Дани 69' (Мората Альваро ( 69'  90') Баэна Алекс 62' (Руис Фабиан ( 62') Перес Айосе 69' (Уильямс Нико ( 69')
Запасные: Санчес РобертГримальдо АлехандроПаредес АйторМингеса ОскарОмородион СэмюэльРемиро АлехандроПино Йереми
15 ноября. Стадион "Паркен" (Копенгаген).
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Сборная Испании досрочно обеспечила себе участие в плей-офф этого розыгрыша Лиги наций, но первую строчку датчане вполне могли отобрать. Скандинавы отставали всего на три очка и принимали испанцев на своей территории. Ещё и ослабленных испанцев: «красная фурия» приехала без Ламина Ямаля, Нико Уильямс, Мората, Педри, Пино и Фабиан Руис остались на скамейке запасных.

Но по атакующему потенциалу это никак не ударило. За первую половину тайма гости могли оформлять разгром. Разрывал справа Педро Порро, который два раза за десять минут вскрыл оборону Дании классными передачами. В первый раз всё завершилось прострелом – Ольмо умно увёл опекуна и пропустил мяч, а Баэна должен был замыкать, но проиграл касание защитнику.

Во второй итерации вышло всё гораздо круче. Айосе Перес теперь мячом делиться на стал, просто приблизился к воротам и мощно ахнул в крестовину. Испанцы отлично комбинировали, однако гол им подарили датчане. Какая-то невероятно глупая перепасовка завершилась тем, что мяч подсунули Вестергору, а тот просто пнул в Мерино. Микель сразу сыграл правее, там Оярсабаль и Перес разыграли «стеночку», после чего второй Микель прошил Шмейхеля ударом с острого угла – 0:1.

Только слабая реализация не позволила Испании снят все вопросы до перерыва. Дания же постепенно игру выровняла и поняла, что один мяч отыграть вполне реально. Но так можно было думать только до истечения часа игры, когда Дани Ольмо классно развернулся после передачи из глубины и продлил на Айосе. Перес вывалился на рандеву с голкипером, сместился чуть левее и пробил в противоход – 0:2. На этом сборная Испании угомонилась, и игра знатно поскучнела.

Дания же постаралась и замахнулась на камбэк. Исаксен с фланга сместился и сочно пальнул в штангу. Казалось, не везёт. Но тут Испания ответила своей ошибкой. Фабиан Руис ужасающую передачу отдал в створ, Райя легонько коснулся мяча под прессингом Исаксена, но только чтобы пробить в датчанина, от которого и случился гол – 1:2. Но ничего более.

Победа «красной фурии» решила вопросы с победителем квартета. А вот датчанам ещё предстоит бороться с сербами за плей-офф.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Сборная Дании

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