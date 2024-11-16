Сборная Беларуси неудачно сыграла против Северной Ирландии и потеряла шансы на первое место

Сборная Беларуси проводила судьбоносный матч с Северной Ирландией в пятницу и не смогла набрать важнейшие очки.

После грубой ошибки Кирилла Печенин Дион Чарльз расстреливал ворота метров с 12, и голкипер вынул мяч из-под перекладины. Чарльз Ши со штрафного едва не открыл счет, но все же промах.

На 50-й минуте Ши Чарльз исполнил подачу от углового флага, мяч прилетел к дальней штанге, где Дэниэл Баллард головой переправил мяч в сетку - 1:0. Еще штрафной, мяч попал в руку Печенину в стенке - пенальти. Чарльз с одиннадцатиметровой отметки низом точно пробил в левый угол, вратарь угадал направление удара, но до мяча не дотянулся - 2:0.

В параллельном матче болгары были сильнее Люксембурга (1:0) и окончательно отправили соперника на четвертое место.

Перед последним туром у Северной Ирландии 10 очков, у Болгарии - 8, Беларуси - 6 и Люксембурга - 2.