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Сборная Беларуси неудачно сыграла против Северной Ирландии и потеряла шансы на первое место

16 Ноября 2024 • 00:39 Комментировать
Люксембург
0:1
Болгария
окончен

Сборная Беларуси проводила судьбоносный матч с Северной Ирландией в пятницу и не смогла набрать важнейшие очки.

После грубой ошибки Кирилла Печенин Дион Чарльз расстреливал ворота метров с 12, и голкипер вынул мяч из-под перекладины. Чарльз Ши со штрафного едва не открыл счет, но все же промах.

На 50-й минуте Ши Чарльз исполнил подачу от углового флага, мяч прилетел к дальней штанге, где Дэниэл Баллард головой переправил мяч в сетку - 1:0. Еще штрафной, мяч попал в руку Печенину в стенке - пенальти. Чарльз с одиннадцатиметровой отметки низом точно пробил в левый угол, вратарь угадал направление удара, но до мяча не дотянулся - 2:0.

В параллельном матче болгары были сильнее Люксембурга (1:0) и окончательно отправили соперника на четвертое место.

Перед последним туром у Северной Ирландии 10 очков, у Болгарии - 8, Беларуси - 6 и Люксембурга - 2.

Протокол игры  
Люксембург0:1Болгария
  23'Краев Андриан (0:1)
Кардосо Тьяго ПерейраЖанс Лоран  61'Корач СеидКарлсон ДиркПинту Мика 85' (Джогович Элдин ( 85') Мартинс Кристофер  84'Морейра ТомашСинани ДанелОлесен Матиас 78' (Рупиль Тимоте ( 78') Бонерт Флориан  58' 62' (Омосанья Майкл ( 62') Родригеш Жерсон
Запасные: Герсон ЛарсКурчи АлессиоМахмутович ЭнесМартинш МарвинТилль СебастьянФокс ЛукасЖонатан ДавидД'Анцико КевинШон Ральф
Митов ДимитарПопов ВикторПетров СимеонПетков АлексНюрнбергер ФабианПанайотов Василь  53'Краев Андриан 83' (Антов Валентин ( 83') Миланов Георги  43' 62' (Атанасов Живко ( 62') Крастев Филип 78' (Ахмедов Ахмед ( 78') Десподов Кирилл  28'Колев Александар 78' (Кирилов Радослав ( 78')
Запасные: Илиев ИлианПетков МаринПетков ЛукасПетров ХристиянВуцов СветославМинков НиколайИлиев ПламенРусев Георги
15 ноября. Стадион "Стад де Люксембург".
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Протокол игры 
Люксембург0:1Болгария
  23' Краев Андриан (0:1)
Кардосо Тьяго Перейра  Жанс Лоран   61'  Корач Сеид  Карлсон Дирк  Пинту Мика   85' (Джогович Элдин (   85' Мартинс Кристофер   84'  Морейра Томаш  Синани Данел  Олесен Матиас   78' (Рупиль Тимоте (   78' Бонерт Флориан   58'   62' (Омосанья Майкл (   62' Родригеш Жерсон
Запасные: Герсон Ларс  Курчи Алессио  Махмутович Энес  Мартинш Марвин  Тилль Себастьян  Фокс Лукас  Жонатан Давид  Д'Анцико Кевин  Шон Ральф
Митов Димитар  Попов Виктор  Петров Симеон  Петков Алекс  Нюрнбергер Фабиан  Панайотов Василь   53'  Краев Андриан   83' (Антов Валентин (   83' Миланов Георги   43'   62' (Атанасов Живко (   62' Крастев Филип   78' (Ахмедов Ахмед (   78' Десподов Кирилл   28'  Колев Александар   78' (Кирилов Радослав (   78')
Запасные: Илиев Илиан  Петков Марин  Петков Лукас  Петров Християн  Вуцов Светослав  Минков Николай  Илиев Пламен  Русев Георги
 15 ноября. Стадион "Стад де Люксембург".
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Беларуси Сборная Северной Ирландии

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Бесплатная ставка и прогноз на матч Люксембург — Болгария Лиги наций УЕФА — 15 ноября 2024
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