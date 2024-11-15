Роналду оказался в старте сборной Португалии на игру с поляками

Национальная сборная Португалии вечером пятницы будет играть домашний матч Лиги наций УЕФА против сборной Польши. Сведёт команды пятый тур первенства. Португальцы за час до встречи огласили свой состав на игру, он выглядит так:

Диогу Кошта, Далот, Антониу Силва, Ренату Вейга, Нуну Мендеш, Бернарду Силва, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Педру Нету, Роналду, Рафаэл Леау.

Напомним, что в своём квартете португальцы пока лидируют. По итогу четырёх прошедших туров у коллектива нет поражений – три победы и ничья с шотландцами в четвёртом туре в гостях.

Текстовую трансляцию этой встречи проведёт наш портал.