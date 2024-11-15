Сборная Кипра выиграла у литовцев матч за право остаться в лиге С

В группе С2 Лиги наций сборные Кипра и Литвы бились за третье место в квартете. Гостям нужна была только победа.

В этом матче не было явного фаворита, и команды отвечали атаками на атаку. Гол Григориса Кастаноса позволил хозяевам выиграть первый тайм. После перерыва сразу вернулась интрига после удара Гвидаса Гвинейтиса, а вскоре Маринос Ционис вырвал победу для хозяев.

Киприоты заняли третье место в группе с 6 очками, соперник выбывает в четвертый по силе дивизион с нулем пунктов.