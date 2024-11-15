Сборная Кипра выиграла у литовцев матч за право остаться в лиге С

В группе С2 Лиги наций сборные Кипра и Литвы бились за третье место в квартете. Гостям нужна была только победа.
В этом матче не было явного фаворита, и команды отвечали атаками на атаку. Гол Григориса Кастаноса позволил хозяевам выиграть первый тайм. После перерыва сразу вернулась интрига после удара Гвидаса Гвинейтиса, а вскоре Маринос Ционис вырвал победу для хозяев.
Киприоты заняли третье место в группе с 6 очками, соперник выбывает в четвертый по силе дивизион с нулем пунктов.
Протокол игры
|(1:0) Кастанос Григорис18'
|47'Гинейтис Гвидас (1:1)
|(2:1) Ционис Маринос63'
Деметриу Деметрис•Каро Андреас•Андреу Стелиос•Панайоту Николас•Иоанну Николас 22'46' (Малеккидис Георгос (46') •Кастанос Григорис 53'81' (Сациас Яннис (81') •Артиматас Костакис•Харалампус Харалампос56' (Кусулос Янис (56') • 82'Лойзу Лойзос76' (Макрис Андреас (76') •Питтас Яннис•Какулис Андроникос 41'56' (Ционис Маринос (56')
Берташюс Мантас•Сирвис Пиюс60' (Матулявичюс Гедрюс (60') •Казуколовас Кипрас•Гирдвайнис Эдвинас•Тутышкинас Артемиюс59' (Милашюс Титас (59') •Должников Артур46' (Калинаускас Томас (46') •Голубицкас Паулюс 56'80' (Янсонас Ромуалдас (80') •Воробьев Модест60' (Черных Фёдор (60') •Гинейтис Гвидас•Ласицкас Юстас• 65'Паулаускас Гитис
15 ноября. Стадион "АЕК Арена".
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