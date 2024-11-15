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Лига наций УЕФА

Сборная Кипра выиграла у литовцев матч за право остаться в лиге С

15 Ноября 2024 • 21:54 Комментировать
Кипр
2:1
Литва
окончен

В группе С2 Лиги наций сборные Кипра и Литвы бились за третье место в квартете. Гостям нужна была только победа.

В этом матче не было явного фаворита, и команды отвечали атаками на атаку. Гол Григориса Кастаноса позволил хозяевам выиграть первый тайм. После перерыва сразу вернулась интрига после удара Гвидаса Гвинейтиса, а вскоре Маринос Ционис вырвал победу для хозяев.

Киприоты заняли третье место в группе с 6 очками, соперник выбывает в четвертый по силе дивизион с нулем пунктов.

Протокол игры  
Кипр2:1Литва
(1:0) Кастанос Григорис18'  
  47'Гинейтис Гвидас (1:1)
(2:1) Ционис Маринос63'  
Деметриу ДеметрисКаро АндреасАндреу СтелиосПанайоту НиколасИоанну Николас  22' 46' (Малеккидис Георгос ( 46') Кастанос Григорис  53' 81' (Сациас Яннис ( 81') Артиматас КостакисХаралампус Харалампос 56' (Кусулос Янис ( 56'  82') Лойзу Лойзос 76' (Макрис Андреас ( 76') Питтас ЯннисКакулис Андроникос  41' 56' (Ционис Маринос ( 56')
Запасные: Шполярич ДанилоАнтониу МинасСотириу РуэльСьелис ХристосСотириу ПиеросМихаил НеофитосМалл Джоэл
Берташюс МантасСирвис Пиюс 60' (Матулявичюс Гедрюс ( 60') Казуколовас КипрасГирдвайнис ЭдвинасТутышкинас Артемиюс 59' (Милашюс Титас ( 59') Должников Артур 46' (Калинаускас Томас ( 46') Голубицкас Паулюс  56' 80' (Янсонас Ромуалдас ( 80') Воробьев Модест 60' (Черных Фёдор ( 60') Гинейтис ГвидасЛасицкас Юстас  65'Паулаускас Гитис
Запасные: Уткус ЭдгарасАнтанавичиус ДомантасГертмонас ЭдвинасБараускас ДоминикасМикеленис ДейвидасЛекиатас РокасВарейка Матас
15 ноября. Стадион "АЕК Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Литвы Сборная Кипра

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