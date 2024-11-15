Сборная Франции в четвёртый раз за год сыграла 0:0 – такого не было с 2004-го

Сборная Франции в четверг вечером на смогла обыграть на своём поле Израиль в матче Лиги наций. Команды разошлись миром, так и не сумев забить голов за 90 минут игрового времени.

Для сборной Франции это уже четвёртая нулевая ничья в 2024 году. Как сообщает Opta, так много нулевых ничьих за год у «трёхцветных» не было с 2004 года (тогда было пять счетов 0:0 за год).

Список нулевых ничьих сборной Франции в этом году приводим ниже:

Франция – Канада 0:0 (товарищеский матч);

Нидерланды – Франция 0:0 (Евро-2024);

Португалия – Франция 0:0 (Евро-2024, дальше по пенальти Франция победила);

Франция – Израиль 0:0.

В воскресенье, 17 ноября, сборная Франции проведёт гостевой матч Лиги наций против Италии.