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Лига наций УЕФА

Невероятно, но факт: сборная Казахстана лучшая по отборам в Лиге наций, Германия – 20-я

15 Ноября 2024 • 15:20 Комментировать
Норвегия
...
Казахстан
1 1.14 X 7.60 2 24.00
17.11 20:00

В нынешнем розыгрыше Лиги наций сборная Казахстана под руководством российского специалиста Станислава Черчесова досрочно вылетела в дивизион С.

Однако, несмотря на провальное выступление в турнире, подопечные Черчесова всё же смогли выделиться на фоне остальных команд. Сборная Казахстана является лучшей по количеству совершенных отборов в текущем турнире (99). Казахстан опережает ближайшего соперника — Францию на целых 18 отборов.

Удивительно, но Германия находится в таблице только на 20-й позиции, совершив 52 отбора. Но у немецкого коллектива четыре матча, в отличие от Казахстана.  

При этом сборная Казахстана ни разу не смогла забить в пяти турах Лиги наций и набрала всего одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Казахстана

Новости по матчу

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НОРВЕГИЯ КАЗАХСТАН
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