Джеррард предложил оштрафовать Футбольную ассоциацию и тренеров Англии после дебюта Джонса

Полузащитник Кёртис Джонс дебютировал за сборную Англии в четверг, когда команда разгромила Грецию в Лиге наций со счётом 3:0. Джонс показал отличную игру и даже забил гол. Экс-игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард оказался впечатлён выступлением Кёртиса. Он возмущён тем, что футболист раньше не играл за сборную.

«Какой игрок! Оштрафовать Футбольную ассоциацию и всех тренеров за то, что его дебют задержался», - написал Джеррард в социальных сетях.

Разгромив Грецию, сборная Англии вышла на первое место в своей группе Лиги наций. В последнем туре команда Ли Карсли будет принимать Ирландию.