Названа сборная с самой высокой точностью передач в текущей Лиге наций: это не Англия и не Германия

Групповой этап Лиги наций близится к завершению. Самое время подводить некоторые итоги турнира.

После четырех сыгранных туров лучшей командой Лиги наций по точности передач является сборная Португалии (91,5%). Ближайший преследователь португальцев по данному показателю — Хорватия (90,3%), а тройку замыкает Англия (90,2%). Важно отметить, что из этого списка англичане провели уже пять матчей, в отличие от Португалии и Хорватии.

При этом футболисты сборной Англии в целом сделали 3480 передач в своих встречах, а у лидирующей по точности Португалии на тысячу передач меньше (2488).