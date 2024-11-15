Мостовой назвал точный счёт матча Дания - Испания

В рамках группового раунда Лиги наций сборная Испании на выезде встретится с национальной командой Дании. Об этом матче поделился мнением футбольный эксперт Александр Мостовой.

«Не думаю, что Испания выиграет в доминирующей манере, учитывая травмы и усталость основных игроков. В таких условиях у Дании есть шанс хотя бы очко набрать. Ставлю на ничью 1:1», - приводит слова эксперта «ВсеПроСпорт».

Матч Дания – Испания состоится на стадионе в Копенгагене сегодня, 15 ноября, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.