Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Дания – Испания: эксперты сделали прогноз на исход матча

15 Ноября 2024 • 11:16 Комментировать
Дания
...
Испания
1 4.70 X 3.25 2 1.93
Через 10 ч. 10 мин.

В рамках пятого тура Лиги наций УЕФА сегодня, 15 ноября, сыграют между собой национальные команды Дании и Испании.

Испания после четырёх сыгранных матчей занимает первое место в группе, имея 10 очков в копилке, а вот Дания идёт следом, имея семь баллов.

По мнению экспертов букмекерских контор сборная Дании в этом матче сможет одержать победу с вероятностью в 21,7%. Фаворитом встречи является сборная Испании, вероятность победы национальной команды – 48,3%. Ничья в предстоящем матче возможна с вероятностью в 30,0%.

Не пропустите прямую трансляцию матча Дания – Испания на нашем портале. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Сборная Дании

Новости по матчу

Сегодня, 15 Ноября
11:16
Дания – Испания: эксперты сделали прогноз на исход матча
06:25
Луис Энрике недоволен игроком «ПСЖ»
02:09
Дания - Испания: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:17
Райя назвал вратаря, игра которого его восхищала
14 Ноября
18:59
Ставка и прогноз на матч Дания — Испания Лиги наций УЕФА — 15 ноября 2024
16:09
Тренер сборной Испании предупредил Ямаля
00:55
Игрок «Барселоны» Касадо прокомментировал свой вызов в сборную Испании
13 Ноября
05:04
«Реал» просмотрит двух игроков сборной Испании в ноябрьских матчах 1
11 Ноября
19:43
Де ла Фуэнте высказался о травме Ямаля 1
09 Ноября
00:09
Де ла Фуэнте объяснил, почему не вызвал Кубарси в сборную Испании
08 Ноября
19:50
Де ла Фуэнте высказался о потере Родри
01 Ноября
01:49
Гави может вернуться в сборную Испании уже в ноябре 1
17 Октября
22:17
Лапорта – о повреждении Ямаля в сборной Испании: «Это было безрассудно»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДАНИЯ ИСПАНИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена 19-летний экс-игрок «Реала» объявил о завершении карьеры Дзюба назвал тренера, с которым «Спартак» добьётся успеха Дзюба назвал игрока, который заслужил «Золотой мяч» больше, чем Родри и Винисиус Месси выбрал команду до 2026 года «Эль класико» легенд пройдёт в Японии – названа дата и имена звёзд Аморим выбрал ключевого игрока после прихода в «Манчестер Юнайтед» Роналду: «Если смогу забить 1000 голов – хорошо, если нет – больше меня тоже никто не забил» Салах: Все мы уйдём из «Ливерпуля» Стало известно, откуда «Реал» досрочно узнал результат голосования за «Золотой мяч»
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Криштиану Роналду получил новую награду Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
Спортивные новости
Медведев не смог выйти в полуфинал Итогового турнира АТР, уступив Синнеру «Спартак» разобрался с «Северсталью» в матче КХЛ Корешков спрогнозировал, сколько раундов будет длиться бой Шары Буллета и Пейджа на турнире UFC в Саудовской Аравии Экс-игрок СКА Рыбин высказался о провальной игре «Амура» в этом сезоне в КХЛ «Один на подлёте, другой на излёте»: Тактаров высказался о предстоящем поединке Буллет — Пейдж Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
15.11.24 в 20:00
Кипр Кипр
Литва Литва
2.18 3.25 3.30
Видео
15.11.24 в 22:45
Шотландия Шотландия
Хорватия Хорватия
3.45 3.45 2.04
Видео
15.11.24 в 22:45
Люксембург Люксембург
Болгария Болгария
2.75 3.25 2.55
Видео
15.11.24 в 22:45
Португалия Португалия
Польша Польша
1.31 5.20 8.40
Видео
15.11.24 в 22:45
Швейцария Швейцария
Сербия Сербия
1.76 3.55 4.60
Видео
15.11.24 в 22:45
Румыния Румыния
Косово
1.77 3.55 4.50
Видео
15.11.24 в 22:45
Дания Дания
Испания Испания
4.60 3.55 1.76
Видео
15.11.24 в 22:45
Северная Ирландия Северная Ирландия
Беларусь Беларусь
1.54 3.75 6.60
Видео
15.11.24 в 22:45
Сан-Марино Сан-Марино
Гибралтар Гибралтар
3.45 2.85 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Ноября
11:16 · Лига наций УЕФА
Дания – Испания: эксперты сделали прогноз на исход матча
11:01 · Лига наций УЕФА
Джанашия: «Грузинский народ ждёт реванша с Украиной»
09:45 · Лига наций УЕФА
Дания – Испания: Вероятные стартовые составы на матч Лиги наций
09:04 · Лига наций УЕФА
Тедеско прокомментировал поражение от Италии
06:25 · Франция. Лига 1
Луис Энрике недоволен игроком «ПСЖ»
04:03 · Испания. Ла Лига
Модрич ответил, что думает о прозвище «маэстро» 1
02:07 · Лига наций УЕФА
Галлахер высказался о связке с Беллингемом и Джонсом в сборной Англии
01:56 · Испания. Ла Лига
Дешам ответил на вопрос о Мбаппе после 0:0 со сборной Израиля
01:18 · Лига наций УЕФА
Карсли: «Сборная Англии движется в правильном направлении»
01:10 · Лига наций УЕФА
Тонали оценил силу сборной Италии
00:59 · Лига наций УЕФА
Спаллетти прокомментировал победу Италии над Бельгией
00:56 · Лига наций УЕФА
Сборная Северной Македонии поднялась в лигу В, одолев команду Латвии
00:51 · Лига наций УЕФА
Гол Холанна помог сборной Норвегии разгромно победить в Словении
00:48 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Ливерпуля» Кёртис Джонс забил в дебюте за сборную Англии
00:43 · Лига наций УЕФА
Сборная Ирландии выбыла финнов в лигу С
00:17 · Англия. Премьер-лига
Райя назвал вратаря, игра которого его восхищала
00:05 · Лига наций УЕФА
Тренер сборной Англии объяснил решение оставить Кейна в запасе
14 Ноября
23:46 · Англия. Премьер-лига
Холанн обошёл Марадону по голам за сборную 1
23:16 · Англия. Премьер-лига
Тонали забил впервые за 460 дней
22:23 · Казахстан
Попов – о Черчесове в сборной Казахстана: «Это изначально ошибочное решение»
22:15 · Лига наций УЕФА
Бельгия - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
22:15 · Лига наций УЕФА
Франция - Израиль: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:15 · Лига наций УЕФА
Греция - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
22:10 · Казахстан
Булыкин побеспокоился о будущем Черчесова у руля сборной Казахстана
21:59 · Лига наций УЕФА
Сборная Армении пропустила с пенальти в матче с фарерцами и проиграла
Все новости