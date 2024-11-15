Дания – Испания: эксперты сделали прогноз на исход матча

В рамках пятого тура Лиги наций УЕФА сегодня, 15 ноября, сыграют между собой национальные команды Дании и Испании.

Испания после четырёх сыгранных матчей занимает первое место в группе, имея 10 очков в копилке, а вот Дания идёт следом, имея семь баллов.

По мнению экспертов букмекерских контор сборная Дании в этом матче сможет одержать победу с вероятностью в 21,7%. Фаворитом встречи является сборная Испании, вероятность победы национальной команды – 48,3%. Ничья в предстоящем матче возможна с вероятностью в 30,0%.

Не пропустите прямую трансляцию матча Дания – Испания на нашем портале. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.