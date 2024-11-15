Джанашия: «Грузинский народ ждёт реванша с Украиной»

Экс-форвард московского «Локомотива» Заза Джанашия поделился мыслями касательно грядущей встречи между сборными Грузии и Украины в пятом туре Лиги наций.

«Грузии нужно обыгрывать Украину. Если Грузия не сможет одержать победу, нам будет тяжело. Будет реванш, потому что весь грузинский народ ждёт этого. Мы дома должны выиграть», - передает слова Джанашии «Чемпионат».

Матч пятого тура Лиги В между национальными командами Грузии и Украины состоится в субботу, 16 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. По итогам четырех туров грузины занимают второе место, а украинцы – четвертое.