Тедеско прокомментировал поражение от Италии

В матче группового этапа Лиги наций сборная Бельгии встречалась с национальной командой Италии. «Красные дьяволы» потерпели минимальное поражение со счетом 0:1. Об этом результате высказался наставник бельгийцев Доменико Тедеско.
«Мы не проявили нужной активности в стартовые 20 минут. Но затем игра поменялась. Команда стала создавать хорошие моменты и контролировала ход игры. Мы упустили много хороших возможностей. Но у нас еще молодая команда», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
После этого поражения бельгийская сборная лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги наций УЕФА.
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