Тедеско прокомментировал поражение от Италии

«Мы не проявили нужной активности в стартовые 20 минут. Но затем игра поменялась. Команда стала создавать хорошие моменты и контролировала ход игры. Мы упустили много хороших возможностей. Но у нас еще молодая команда», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.