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Португалия – Польша: Сыграет ли Роналду в стартовом составе матча Лиги наций

15 Ноября 2024 • 10:30 Комментировать
Португалия
...
Польша
1 1.25 X 6.30 2 13.00
Через 11 ч. 39 мин.

В матче пятого тура группы 4 Лиги А Лиги наций сборная Испании сыграет на выезде со сборной Дании. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы команд на этот матч.

Португалия: Диогу Кошта (вр), Нуну Мендеш, Инасиу, Рубен Диаш, Далот, Бруну Фернандеш, Жоау Невеш, Бернарду Силва, Леау, Роналду, Педру Нету.

Польша: Булка (вр), Залевски, Кивёр, Беднарек, Пёнтковски, Франковски, Зелиньски, Модер, Себастьян Шиманьски, Урбаньски, Пёнтек.

Наверняка Криштиану Роналду появится в стартовом составе сборной Португалии, если только Роберто Мартинес не решит дать ему отдых. А вот Роберт Левандовски восстанавливается от полученной травмы.

В октябре сборная Польши проиграла дома сборной Португалии со счётом 1:3. «Белые орлы» занимают третье место в группе с четырьмя очками, «европейские бразильцы» лидируют в квартете с десятью баллами.

Матч пятого тура группы 1 Лиги А Лиги наций Португалия – Польша сыграется сегодня, 15 ноября, в Порту на стадионе «Драгау». Стартовый свисток – в 22:45 мск. Прямая текстовая трансляция пройдёт тут.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

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Криштиану Роналду Сборная Португалии Сборная Польши ещё теги

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