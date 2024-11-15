Португалия – Польша: Сыграет ли Роналду в стартовом составе матча Лиги наций

В матче пятого тура группы 4 Лиги А Лиги наций сборная Испании сыграет на выезде со сборной Дании. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы команд на этот матч.

Португалия: Диогу Кошта (вр), Нуну Мендеш, Инасиу, Рубен Диаш, Далот, Бруну Фернандеш, Жоау Невеш, Бернарду Силва, Леау, Роналду, Педру Нету.

Польша: Булка (вр), Залевски, Кивёр, Беднарек, Пёнтковски, Франковски, Зелиньски, Модер, Себастьян Шиманьски, Урбаньски, Пёнтек.

Наверняка Криштиану Роналду появится в стартовом составе сборной Португалии, если только Роберто Мартинес не решит дать ему отдых. А вот Роберт Левандовски восстанавливается от полученной травмы.

В октябре сборная Польши проиграла дома сборной Португалии со счётом 1:3. «Белые орлы» занимают третье место в группе с четырьмя очками, «европейские бразильцы» лидируют в квартете с десятью баллами.

Матч пятого тура группы 1 Лиги А Лиги наций Португалия – Польша сыграется сегодня, 15 ноября, в Порту на стадионе «Драгау». Стартовый свисток – в 22:45 мск. Прямая текстовая трансляция пройдёт тут.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов