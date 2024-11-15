Дания – Испания: Вероятные стартовые составы на матч Лиги наций

В матче пятого тура группы 4 Лиги А Лиги наций сборная Испании сыграет на выезде со сборной Дании. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы команд на этот матч.

Дания: Шмейхель (вр), Доргу, Йоаким Андерсен, Вестергор, Нельссон, Бах, Хёйбьерг, Юльманн, Грёнбек, Эриксен, Хёйлунн.

Испания: Райя (вр), Гримальдо, Лапорт, Вивиан, Порро, Фабиан Руис, Субименди, Нико Уильямс, Педри, Ольмо, Мората.

В стане сборной Испании нет травмированного Ламина Ямаля. Всё же вызван в «красную фурию» Пау Кубарси – вместо получившего повреждение Пау Торреса. Дани Карвахаль и Родри в лазарете надолго.

В октябре Испания выиграла у Дании с минимальным счётом 1:0. Действующий чемпион Европы занимает первое место в таблице с десятью очками. Скандинавская сборная идёт второй с семью баллами.

Матч пятого тура Лиги наций Дания – Испания пройдёт сегодня, 15 ноября, в Копенгагене на «Паркене». Начало ожидается в 22:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет проведена здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов