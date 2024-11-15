Галлахер высказался о связке с Беллингемом и Джонсом в сборной Англии

Полузащитник сборной Англии Конор Галлахер поделился впечатлениями от игры с Джудом Беллингемом и Кёртисом Джонсом.

Хавбек «Атлетико» составил трио в средней линии «трёх львов» с представителями мадридского «Реала» и «Ливерпуля» в матче Лиги наций против Греции. Встреча завершилась крупной победой англичан – 3:0.

«Беллингем и Джонс – топ игроки, мне было приятно играть с ними в полузащите. Я чувствовал, что мы здорово взаимодействуем как с мячом, так и без него. Отличное выступление», – приводит BBC слова Галлахера.

В воскресенье сборной Англии предстоит принять в родных стенах команду Ирландии. Поединок стартует в 20:00 по московскому времени.